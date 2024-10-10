İngilizlerin çaylarına süt koymalarının nedeni bakın neymiş...

Haber Merkezi

Ülkemizde yaz kış fark etmeksizin severek tüketilen çay her kültürde farklı şekillerde tüketilebiliyor.

İngiliz kültürü ile birlikte tanıştığınız 5 çayı geleneğinde çay ülkemizdeki tüketiminden farklı olarak sütlü bir şekilde tüketiliyor.

Birçok kişinin nedeni merak ettiği gelenekler arasında yer alan bu durum 18. Yüzyıldan bugünlere kadar uzanan bir tarihe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Peki ya çaya süt katmalarının nedeni ne? İşte, herkesin merak ettiği bu geleneğin altında yatan o sır...

SÜTLÜ TÜKETİYORLARDI ÇÜNKÜ...

18. Yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olan sütlü çay, o dönemlerde çayın oldukça önemli bir içecek olmasından ve porselen fincanlarda tüketiliyor olmasından kaynaklanıyordu.

Bunda nasıl bir bağ var diye soracak olursanız, çayın sıcaklığından o dönemde üretilen porselen fincanlar için fazla geldiğinden çatlama sorunu yaşanıyordu. Bu sorunu engellemek için ise çözümü sütte buldular.

Porselen fincana çayı eklemeden hemen öncesinde biraz süt ekleyerek soğuk süt yardımıyla çatlama sorununu ortadan kaldırdılar.

Diğer bir neden olarak da çayın acılığını azalttığı için İngilizler çaylarını sütle içmeyi tercih ediyorlardı.