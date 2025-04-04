İngilizlerin duş alma yöntemi: Su faturasını yarı yarıya indiriyor

Haber Merkezi

Özellikle yaz aylarında artan su tüketimiyle birlikte maliyetler de yükseliyor.

Ancak İngiliz bir uzman, su faturalarını düşürmenin aslında oldukça basit olduğunu söylüyor.

Tiger.co.uk'daki sigorta ve tasarruf uzmanı Wilson, doğru adımlarla su tüketimini azaltmanın mümkün olduğunu ve böylece faturaların neredeyse yarıya indirilebileceğini belirtti.

Özellikle yazın artan su kullanımına karşı etkili çözümler sunan Wilson, günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerin büyük fark yaratacağını vurguladı.

İşte Wilson’un su faturasını hafifletecek önerileri:

SU FATURASI YARI YARIYA DÜŞECEK

Wilson, küçük değişikliklerle büyük fark yaratmanın mümkün olduğunu belirterek, su kaçaklarını düzenli kontrol etmenin önemini vurguluyor.

Ayrıca daha verimli bir duş başlığı seçmenin ve daha kısa sürede duş almanın tasarruf sağladığını belirtiyor. İşte su faturasını düşürecek ipuçları:

Lavabo, küvet ve makinelerin altındaki sızıntıları onarın.

Damlayan muslukları göz ardı etmeyin; contaları düzenli olarak kontrol edin.

Su akışını düzenleyen başlıklarla daha az su harcayın.

Gereksiz yere güçlü sifon kullanmayın.

Bitki sulamada ve temizlikte yağmur suyunu kullanın.

Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doluyken çalıştırın.

Su ısıtıcıları ve küvetleri fazla doldurmayın.