İnşaat devi iflasla burun buruna geldi! Konkordato süreci başladı

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İnşaat sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Nest Çelik Yapı yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ile karşı karşıya kaldı.

Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, şirket ile bağlı şirketler için 14 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 aylık geçici mühlet tanıma kararı aldı.

Karar kapsamında, şirketlere borçlarını yeniden yapılandırmaları için imkan tanındı. Bununla birlikte, mahkeme şirketin varlıklarının korunmasına yönelik gerekli hukuki tedbirlerin uygulanmasını da hükme bağladı.

3 AYLIK SÜRE BAŞLADI

Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda inşaat devi için 3 aylık konkordato süreci başladı.

Konkordato sürecinde yapılacak olan ayrıntılı bir inceleme için 3 kişilik bir geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Heyette, Hukukçu Prof. Dr. Burak Huysal, SMMM Bağımsız Denetçi Haluk Aksu ve Finans Uzmanı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Pamukçu yer alacak. Bu heyet, şirketin mali durumunu değerlendirerek, konkordatonun başarısını sağlamak amacıyla gerekli adımları atacak.

Söz konusu konkordato sürecinde alacaklıların, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararına itiraz edebilme hakkı bulunduğu belirtildi. İtirazlar, 7 gün içinde mahkeme dosyasına dilekçeyle sunulabilecek. Ayrıca, konkordatonun tasdikiyle ilgili ilk duruşma 7 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10:40’ta yapılacak.