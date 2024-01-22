İnsan saçının değeri ağızları açık bıraktı! 100 kilogram insan saçı… Kuaförlerde sıkça kullanılan takma insan saçlarının değeri dudak uçuklattı. Tamı tamına 100 kilo insan saçı bulundu…

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Kuaförlerde sıkça takma saçlar karşımıza çıkıyor. Yasal yollardan alım yapanların yanında bu saçları kaçak yollarla da temin edenler var. Son zamanlarda kaçak yollar ile getirilen saçlar hakkında polis operasyonları yapılıyordu.

Bir süredir takibe alınan bir depoda 100 kilo insan saçı ele geçirildi. Bu saçların değeri ise akla gelmez bir mevla.

Kaçak yollarla getirilen insan saçından protez yaparak piyasa sürüldüğü belirtilen yabancı uyruklu kişiler ise gözaltına alındı.

5 milyon lira…

Baskın sırasında ele geçirilen 100 kilogram saçın tutarı ise 5 milyon TL. Bu saçlar ile yapılan protezlerin ise bir internet sitesi üzerinden 75 bin TL ile 150 bin TL arasında satıldığı belirlendi.