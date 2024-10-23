Instagram ne zaman açılacak? 23 Ekim Instagram düzelecek mi?

Haber Merkezi

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, Instagram'a erişim sağlayamadığı için endişe içinde. Kullanıcılar, "Instagram kapatıldı mı?" sorusunu gündeme getirirken, bu kısıtlamanın Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle yapıldığı yönünde iddialar var.

Şu anda yalnızca Instagram değil, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan diğer sosyal medya platformlarına, yani Twitter ve YouTube’a da erişim sağlanamıyor.

Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir merak yarattı.

Milyonlarca kullanıcı Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram’ın ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar, sosyal medya platformuna olan erişim kısıtlamasının kalıcı mı yoksa geçici bir durum mu olduğu konusunda belirsizlik yaşıyor.

Kullanıcılar, platformun ne zaman açılacağı konusunda merak içinde kalırken, yetkililerinin konuya ilişkin bir bilgilendirme yapması bekleniyor.