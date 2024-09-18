Instagram Teen Account nedir, nasıl açılır? İşte özellikleri Instagram'ın kararına göre 18 yaşından küçükler gerçek hesap açamayacak. Bu yaşıtlar için "teen account" denilen hesaplar kullanılabilecek. Peki, Instagram Teen Account nedir? Nasıl açılır? İşte detaylar...

Yağmur Dinç

Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklar, sosyal medyada oldukça fazla zaman geçiriyor.

Instagram, bir süredir ergenlik döneminde olan gençler ve çocuklar için güvenli bir şekilde kullanımı amaçlayan çalışmalar yapıyor.

Yeni gelen "Aile Merkezi" özelliği de bu amacın bir parçası.

Meta merkezli sosyal medya platformu, "Teen Acoount" yani "Genç Hesapları" adlı uygulamasını duyurdu.

2025 itibarıyla ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanımını daha yakından kontrol edebilecek.

Peki, Instagram Teen Account nedir, nasıl açılır? Detaylar...

INSTAGRAM "TEEN ACCOUNT" NEDİR

Instagram Teen Account, 18 yaşından küçük gençleri korumak amaçlı oluşturulan yeni hesap türüdür.

18 yaş altındaki kullanıcıların hesapları, otomatik olarak "Genç Hesap" (Teen Account) olarak tanımlanacak.

Bu hesap türünde ebeveynler, çocuklarının sosyal medya hesapları üzerinde çok daha fazla bilgiye sahip olacak. Kiminle mesajlaştıklarını ve ne kadar vakit geçirdiklerini kontrol edebilecek.

Meta, bu uygulamanın yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'nde de hayata geçeceğini duyurdu.

TEEN ACCOUNT ÖZELLİKLERİ

Meta resmi hesabında yer alan bilgilere göre;

Varsayılan özel hesaplarla, gençlerin yeni takipçileri kabul etmesi gerekir ve onları takip etmeyen kişiler içeriklerini göremez veya onlarla etkileşime giremez. Bu, 16 yaşından küçük tüm gençler (Instagram'da halihazırda bulunanlar ve kaydolanlar dahil) ve uygulamaya kaydolduklarında 18 yaşından küçük gençler için geçerlidir.

Gençler en katı mesajlaşma ayarlarına tabi tutulacak, böylece yalnızca takip ettikleri veya halihazırda bağlantıda oldukları kişiler onlara mesaj gönderebilecek.

Gençler, hassas içerik kontrolümüzün en kısıtlayıcı ayarına otomatik olarak yerleştirilecek.

Gençler yalnızca takip ettikleri kişiler tarafından etiketlenebilir veya onlardan bahsedilebilir. Ayrıca, saldırgan sözcükler ve ifadeler gençlerin yorumlarından ve DM isteklerinden filtrelenecek.

Gençler her gün 60 dakika sonra uygulamadan çıkmaları gerektiğini söyleyen bildirimler alacaklar.

Uyku modu, gece 10 ile sabah 7 arasında açılacak ve gece boyunca bildirimler sessize alınacak ve DM'lere otomatik yanıtlar gönderilecek.