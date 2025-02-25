Inter - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

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İtalya Kral Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finalde Inter, San Siro’da Lazio’yu konuk edecek.

Kupayı 9 kez kazanan Inter, bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor.

Lazio ise ligde yaşadığı dalgalanmaları unutturup kupada yoluna devam etme peşinde.

Peki, Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesi detaylar ve muhtemel 11’ler...

INTER - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kral Kupası çeyrek final Inter – Lazio maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Dev mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Inter Milan: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Taremi

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin