İnternet alışverişinde sistem değişiyor! Denetim sıklaşıyor: O ürünler satıştan anında kalkıyor

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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 30 Ekim 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", 1 Nisan 2025 bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçti. Söz konusu düzenleme ile birlikte artık satıcılar, sattıkları ürünlerin güvenlik bilgilerini açık ve detaylı şekilde paylaşmak zorunda olacak.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, internetten yapılan alışverişler daha güvenilir hale gelirken, tüketicilerin korunmasına yönelik sıkı tedbirler de artıyor.

KURALA UYMAYAN ÜRÜN SATIŞTAN KALKIYOR!

Yeni yönetmelikle birlikte, satıcılar artık ürünlerine dair güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. Ürün ilanlarında üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine ilişkin detaylar yer almak zorunda olacak.

Söz konusu yönetmelikle birlikte sanal pazar yerlerine de yeni sorumluluklar getiriliyor. Platformlar, güvenli olmadığı tespit edilen ürünleri en geç 24 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak. Böylece tüketiciler, sağlığa zararlı veya güvenlik riski taşıyan ürünlerle karşılaşmadan daha korunaklı bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

Öte yandan, Türkiye’de satış yapan yurt dışı merkezli satıcılar için de yeni bir zorunluluk devreye giriyor. Artık bu satıcılar, ülkede resmi bir temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu sayede tüketiciler, yaşadıkları sorunlarda muhatap bulmakta zorlanmayacak.