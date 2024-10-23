İOKBS 2025 (MEB Bursluluk Sınavı) ne zaman? İOKBS bursu başladı mı, kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı, binlerce öğrenciye harçlık oluyor.
Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusuna dair detayları araştırıyor.
Başvuru şartlarını karşılayan ve sınavda başarılı olan öğrencilere, aylık burs ödemesi yapılıyor.
Peki İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman 2025, şartları nelerdir, nasıl başvurulur işte detaylar...
İOKBS 2025 NE ZAMAN
2025 yılında yapılacak olan İOKBS sınav tarihi henüz netleşmedi.
Başvuru ve sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 sınav takvimi açıklandığında belli olacak.
İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre yeniden hesaplanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Belirli bir sınıf seviyesinde olmak (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar başvurabilir).
Ailenin yıllık gelir düzeyinin, sınav başvuru kılavuzunda belirtilen sınırı aşmaması