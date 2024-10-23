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İOKBS 2025 (MEB Bursluluk Sınavı) ne zaman? İOKBS bursu başladı mı, kaç TL?

İOKBS 2025 (MEB Bursluluk Sınavı) ne zaman? İOKBS bursu başladı mı, kaç TL? Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın tarihleri, adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MEB 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2025 başvuruları başladı mı, burs kaç TL olacak? İşte detaylar...