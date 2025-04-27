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İOKBS 2025 sonuçları: MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevapları! İşte sonuç tarihi...

İOKBS 2025 sonuçları: MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevapları! İşte sonuç tarihi... Bursluluk sınavına katılan ortaokul 5,6,7,8. sınıf, hazırlık sınıfı, lise 9,10,11’nci sınıf öğrencileri sonuç tarihine odaklandı. İOKBS 2025 sonuçları için soru ve cevapları öğrenmek isteyen binlerce öğrenci, arama motoruna yöneldi. Peki; İOKBS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Bursluluk Sınavı sonuç bilgileri...