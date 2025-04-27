İOKBS 2025 sonuçları: MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevapları! İşte sonuç tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü gerçekleşiyor.
Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.
Bu kapsamda adaylar burs hak edip etmediklerini merak ediyor.
Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın ardından erişime açılacak. Sonraki süreçte ise öğrenciler Bursluluk sınav sonuçlarını bekleyecek.
Peki; İOKBS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte soru ve cevap anahtarı...
İOKBS SONUÇLARI 2025
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor.
MEB takvimine göre 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.