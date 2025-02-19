iPhone 17 ne zaman çıkacak? Apple 2025 lansmanı ne zaman?

Hüseyin Topuz

iPhone 17'nin ne zaman çıkacağı ve Apple lansman tarihi teknoloji severlerin gündeminde yer alıyor.

iPhone tutkunları ve teknoloji severler iPhone 17'yi büyük bir merakla bekliyor.

Her yıl yeni bir model çıkararak teknoloji severleri heyecanlandıran Apple'ın yeni serisi iPhone 17'nin lansman tarihi merak uyandırdı.

iPhone 17 serisinin, iPhone 17, iPhone 17 Air (veya Slim), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Özellikle iPhone 17 Air modelinin, 6,6 inç ProMotion OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Dynamic Island tasarımıyla Apple'ın bugüne kadarki en ince modeli olması öngörülmektedir

Peki iPhone 17 piyasaya ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17'nin çıkış tarihi hakkında merak edilenler..

Apple lansmanı ne zaman?

Apple'ın resmi lansman etkinliğinin Eylül 2025'te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak?

Apple'ın geleneksel takvimine göre, yeni iPhone modelleri genellikle Eylül ayında tanıtılmaktadır. Buna göre, iPhone 17 serisinin de Eylül 2025'te duyurulması bekleniyor.