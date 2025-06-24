iPhone 17 ne zaman çıkacak? iPhone 17 özellikleri neler?

iPhone 17'nin ne zaman çıkacağı ve özellikleri teknoloji severler tarafından merak ediliyor.

iPhone tutkunları ve teknoloji severler iPhone 17'yi büyük bir merakla beklemeye devam ediyor.

Her yıl yeni bir model çıkararak teknoloji severleri heyecanlandıran Apple'ın yeni serisi iPhone 17'nin lansman tarihi sık sık araştırılıyor.

iPhone 17 serisinin, iPhone 17, iPhone 17 Air (veya Slim), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki iPhone 17 piyasaya ne zaman çıkacak? İşte iPhone 17'nin çıkış tarihi ve özellikleri hakkında merak edilenler..

iPhone 17 ne zaman çıkacak?

Apple'ın geleneksel takvimine göre, yeni iPhone modelleri genellikle Eylül ayında tanıtılmaktadır. Buna göre, iPhone 17 serisinin de Eylül 2025'te duyurulması bekleniyor.

iPhone 17 fiyatı ile ilgili olarak henüz kesin bir bilgi yok.

iPhone 17 özellikleri neler?

iPhone 17 serisine dair ilk detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 ailesi hem tasarım hem de donanım açısından önemli yenilikler barındıracak. Seride iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max/Ultra olmak üzere dört farklı model yer alacak.

Apple bu yıl büyük bir adım atarak, yalnızca Pro modellerde yer verdiği 120 Hz ProMotion ekran teknolojisini artık tüm iPhone 17 modellerine entegre ediyor. Ayrıca “Dinamik Ada” olarak adlandırılan ön kamera bölgesi de küçültülerek daha şık bir görünüm kazanacak.

Serinin giriş modellerinden iPhone 17, A18 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelecek. 6.3 inçlik LTPO OLED ekran, yüksek yenileme hızıyla birlikte akıcı bir deneyim sunacak. 24 MP ön kamera da dikkat çeken bir diğer yenilik.

iPhone 17 Air ise Apple’ın ultra ince model hamlesi olarak öne çıkıyor. Sadece 5.5 mm kalınlığında olması beklenen Air modeli, 6.6 inç ekranı ve A19 çipsetiyle hem güçlü hem de estetik bir seçenek sunacak. Ancak bu inceliğin batarya kapasitesini sınırlayabileceği belirtiliyor.