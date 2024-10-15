iPhone diyenler yanıldı! İşte dünyanın en iyi kamerasına sahip telefon modeli

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Akıllı telefon alırken en önemli kriterlerden biri, cihazın kamera kalitesidir.

Sosyal medya tutkunları ve fotoğrafçılık meraklıları için, yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekme yeteneği büyük bir önem taşıyor.

Genellikle Apple'ın sunduğu kameraların en iyi olduğu düşünülse de, bu algı son zamanlarda değişmeye başladı.

Dünyaca ünlü DxOMark platformu, akıllı telefon kameraları hakkında yaptığı güncel değerlendirmeleri paylaştı.

Sonuçlar, kullanıcıların farklı markalar arasındaki tercihlerine ışık tutarken, Apple efsanesini de sorgulattı.

İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar:

EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFONLAR

Dünyaca ünlü DxOMark platformunun yaptığı güncel değerlendirmelere göre, Huawei’nin Pura 70 Ultra modeli, en iyi akıllı telefon kameraları arasında ilk sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

DxOMark’ın puanlama sisteminde resim, zoom ve video gibi kriterlerde 163 puan almayı başaran Pura 70 Ultra, kullanıcılarına etkileyici fotoğraf ve video deneyimleri sunuyor.

Huawei'nin bu başarılı modelinin ardından, 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL geliyor.

1- HUAWEİ PURA 70 ULTRA

2- GOOGLE PIXEL 9 PRO XL

3- HONOR MAGIC 6 PRO

4- iPhone 16 Pro Max

5- iPhone 16 Pro

6- Huawei Mate 60 Pro+

7- Oppo Find X7 Ultra

8- Huawei Mate 60 Pro

9- iPhone 15 Pro Max

10-Google Pixel 9