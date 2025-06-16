iPhone kullananlar dikkat! Bu gizli ayar bataryayı uçuruyor...

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Gün içinde birkaç saatte biten şarj, aniden kapanan telefonlar ve sürekli priz arama derdi...

iPhone kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan hızlı şarj tükenmesi, aslında bir ayar sayesinde büyük ölçüde çözülebiliyor.

Pek çok kullanıcının farkında bile olmadığı bu ayar, iPhone’un pil performansını adeta uçuruyor.

Peki bu ayar nerede bulunuyor ve nasıl etkinleştiriliyor? İşte detaylar...



BU AYARA DİKKAT!

Ayarlar > Erişilebilirlik > Hareket > Hareketi Azalt seçeneğini aktif hale getirin.

Bu işlemle birlikte iPhone’un animasyon geçişleri azalıyor, işlemci daha az zorlanıyor ve pil tüketimi ciddi oranda düşüyor. Özellikle eski model iPhone’larda bu ayarın etkisi daha da belirgin.

Ek olarak şunları da yapmayı unutmayın: