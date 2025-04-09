IPTV için düğmeye basıldı: Erişim engeli getirildi

Haber Merkezi

Kaçak yayınların yaygınlaşmasıyla mücadele eden Belçika, dijital korsanlığa karşı örnek teşkil edecek bir adım attı.

Özellikle futbol ve diğer spor karşılaşmalarını yasa dışı yollarla izlemeye olanak sağlayan IPTV sistemlerine karşı yargıdan tarihi bir karar çıktı.

Spor yayıncılığı alanında dünya çapında hizmet veren DAZN, Belçika'da mahkemeye başvurarak, korsan yayınların önüne geçilmesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi yerinde buldu ve ülkedeki telekom operatörlerine ve alternatif internet servis sağlayıcılarına dinamik engelleme talimatı gönderdi.

YÜZLERCE YASA DIŞI SİTE KAPATILDI

Cumartesi gecesi itibarıyla, IPTV üzerinden yasa dışı maç izleyen kullanıcıların yüzde 50’sinin ekranı bir anda karardı. Operasyon kapsamında yüzlerce kaçak yayın yapan web sitesi erişime kapatıldı.

Engelleme işlemlerinin tüm teknik ve maddi yükümlülüklerini ise internet servis sağlayıcıları karşıladı.

DAZN, yapılan bu müdahaleyi "Belçika'da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer" olarak tanımladı.