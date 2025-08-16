IQ sorusu: Hangi siyah daire daha büyük? 12 saniyeniz var

Optik illüzyonların, gözlerinizin gördükleri beyniniz için anlamlı olmadığında ortaya çıkabilen görsel yanılsamalar yarattığı bilinmektedir. Bu durum, görsel sahnede yetersiz bilgi veya boşluklar olduğunda ortaya çıkar.

Beyniniz daha sonra boşlukları varsayımlarla veya geçmiş deneyimlerle doldurmaya çalışır.

Optik illüzyonlar tam da bu noktada ortaya çıkar.

Ancak bu görsel illüzyonlar basit birer aldatmaca değil. Bunlar, beyninizin ve gözlerinizin nasıl birlikte çalıştığını anlamanıza yardımcı olur.

Bu illüzyonlar, beynin işleyişinin mekanizması hakkında değerli bilgiler edinmenize yardımcı olur.

Bu görseldeki hangi siyah dairenin daha büyük olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu optik illüzyon gizemini çözmek için 12 saniyeniz var.

Birbirinin yanına yerleştirilmiş, her biri bir dairenin içinde yer alan iki siyah daire görüyorsunuz.

Bu illüzyon çok ünlüdür. 1865 yılında Belçikalı filozof, matematikçi, deneysel psikolog, hipnozcu ve psikofizikçi Joseph Remi Leopold Delboeuf tarafından keşfedilmiştir.

Bu optik illüzyon, beyninizin nesneler arasındaki boyut ve mekansal ilişkileri nasıl işlediğini ortaya çıkaracaktır.

Beyniniz, nesneleri karşılaştırmak ve karşılaştırmak üzere programlanmıştır ve bu da çoğu zaman yanlış algılara yol açabilir.

Her iki daireye de bakın. Görüntüyü dikkatlice inceleyin. Her siyah daire bir dairenin içinde yer alıyor. Sıra dışı bir şey görüyor musunuz? Bu optik illüzyon, görsel korteksinizin ne kadar güçlü olduğunu ortaya çıkaracak. Detaylara dikkat edin.

Sizce hangi daire daha büyük?

Seçiminizi yaptıktan sonra cevabı görmek için aşağı kaydırın.

Her iki siyah daire de aynı boyutta. Bu, aynı boyutta iki siyah dairenin bulunduğu ünlü Delbeouf illüzyonu.