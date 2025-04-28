IQ Testi: 5 Saniyede Zıplamayan Kurbağayı Bulun!

Yağmur Uçar

Görsel bulmacalar dünya çapında popüler çevrimiçi oyunlardır. Evet, ama bunların temelde mini IQ testleri olduğunu da biliyor muydunuz? Bu beyin jimnastiği oyunları, sonsuz anlamsız kaydırmadan bir mola vermenin yanı sıra, desenleri tanıma yeteneğinizi geliştirir, çalışma belleğinizi güçlendirir ve ayrıntılara olan dikkatinizi keskinleştirir.

Görsel bir bulmacayla uğraştığınızda, beyninizin görsel korteksi aktive olur - özellikle de şekillerdeki ve mekanlardaki değişiklikleri belirlemekten sorumlu alanlar.

Çok sayıda desen arasında farklı olanı ne kadar çabuk belirleyebilirseniz, beyninizin bilişsel bağlantılarının o kadar güçlü ve verimli olduğu düşünülüyor.

Ancak, bu bulmacalar görüşünüzü değerlendirmekten daha fazlasını yapar.

Dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırmanız, gizli ayrıntıları ortaya çıkarmanız ve zihninizi kaosun ortasında bile keskin bir odaklanma sürdürmesi için şartlandırmanız için sizi eğitirler.

Resim: Dudolf

Yukarıdaki görüntü zıplayan yeşil kurbağalarla dolu — ancak, aynı şeyi yapmayan kurnaz bir kurbağa var. Bu görsel zeka bulmacasını sadece 5 saniyede çözme mücadelesine var mısınız?

Bu enerjik amfibiler topluluğunun bir yerinde tek bir kurbağa var; tüm uzuvları aşağıda, tamamen hareketsiz oturuyor ve diğerleri gibi katılımda bulunmuyor.

Sadece 5 saniye içinde zıplamayan kurbağayı belirleyin. Göreviniz basit değil mi? Fazla özgüvenli olmadan önce bir kez daha düşünün.

Eğer tek bir kurbağa bulabilirseniz, bu sizin ayrıntılara dikkat etme yeteneğinizin ve olağanüstü odaklanma yeteneğinizin olduğunu gösterir; bunlar yüksek görsel zekayla ilişkilendirilen iki özelliktir.

Bulamadınız mı? İşte çözümü: