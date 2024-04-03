IQ testi: 8 saniyede 3 çocuğu fark eden, zekasını kanıtlar Ormanda kaybolan 3 çocuk var ve anneleri onları bulmaya çalışıyor. Resimdeki anneye yardım edebilir misiniz? Ancak çocukları bulmak için sadece 8 saniyeniz var.

ensonhaber.com

Gözlerimizi aldatan ve beynimizi yanıltan optik illüzyonlar, uzun yıllardır insanların merakını ve şaşkınlığını uyandırıyor.

Bu görüntüler, görsel olarak gerçek olmayan şeyleri gördüğümüzü düşünmemize neden olabilir ya da sadece belli bir açıdan bakıldığında belirli detayları ortaya çıkarabilir.

Optik illüzyonlar, basit geometrik şekillerin bile hareket ediyor gibi görünmesinden, belirli bir açıdan bakıldığında gizli detayları ortaya çıkaran karmaşık görüntülere kadar çeşitlilik gösterebilir.

Ancak amaçları hep aynıdır: gözlerimizin göremediği veya algılayamadığı şeyleri görünür kılmak.

Şimdi dikkatini toplayın ve bu optik illüzyonu çözmeye çalışın!

Yukarıdaki resimde kasabanın eteklerinde bir kadın görüyorsunuz.

Kadın kollarından birinde meyve sepeti tutuyor ve çocuklarını arıyor.

8 saniye içinde kadının çocuklarını tespit edebilir misiniz?

Keskin gözlere sahipseniz bu resim bulmacası sizin için çok kolay. Üç çocuk da annelerinin yanında, o yüzden acele edin ve hepsini fark edin.

Eğer hala bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı verdik: