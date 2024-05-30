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IQ testi: Güvercinler arasındaki kediyi sadece süper zekalar ayırt ediyor

IQ testi: Güvercinler arasındaki kediyi sadece süper zekalar ayırt ediyor Gözlerinizi odaklayın, zihninizi keskinleştirin ve o yakalanması zor kediyi avlayın. Bu zorluk, keskin zekalıları sıradanlardan ayırır. Bu bulmacayı çözmek için gereken olağanüstü becerilere sahip misiniz?