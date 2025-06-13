IQ testi: Hangi bardakta daha fazla su var? 17 saniyeniz var…

Haber Merkezi

Optik illüzyonlar sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkmanızı sağlayan eğlenceli ve öğretici bulmacalardır.

Görünüşte basit ama çözümü düşündüğünüzden çok daha karmaşık olan bu zeka oyunları, hem zihinsel keskinliğinizi sınar hem de problem çözme yeteneklerinizi geliştirir.

Bu bulmaca, dört farklı cam bardaktan hangisinin daha fazla su içerdiğini belirlemenizi istiyor.

Bu soruyu yalnızca 17 saniyede çözebilir misiniz?

Yukarıdaki resimde su dolu 4 farklı bardak yer alıyor. Bardakların içinde makas, ataş, silgi ve kol saati gibi nesneler yer alıyor.

Hangi bardağın daha fazla su içerdiğini bulmak için 17 saniyeniz var.

Hangi bardağın daha fazla suya sahip olduğunu bulan okuyucuları tebrik ederiz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: