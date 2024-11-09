IQ Testi: İlk hangisi düşecek? Analitik zekalılar tak diye buluyor...

Yağmur Dinç

Zeka oyunları sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda eleştirel düşünmeyi geliştirmek ve gözlem becerilerini geliştirmek için de mükemmel bir yoldur.

Fizik ve dengeye dayalı bu özel mücadele, hızlı karar almayı gerektiriyor.

Sadece 5 saniyede kimin dengesini kaybedeceğini söyleyebilir misin?

Bakalım bu bulmacayı zamanında çözebilecek zekaya ve hızlı karar alma yeteneğine sahip misiniz?

Hadi meydan okumaya başlayalım! İki adamın bir ipin üzerinden yürümeye çalıştığını hayal edin.

İlk adam ağır bir dambıl tutuyor, ikinci adam ise hafif bir balon ve küçük bir oyuncak taşıyor.

İlk bakışta ikisi de ipin üzerinde tehlikeli bir şekilde dengede duruyor gibi görünüyor.

Peki size soru şu: İlk önce kim dengesini kaybedip düşecek?

Eğer bu resimde kimin düşeceğini 5 saniyeden kısa bir sürede çözebiliyorsanız, fizik prensiplerini anlamışsınız demektir ve aynı zamanda keskin bir analitik düşünceye sahipsiniz demektir.

İşte çözümü;

İki taraftaki eşit ağırlık, A'nın dengede durmasını sağlamaktadır.