IQ Testi: Önce hangi su şişesi dolar? 20 saniyeniz var…

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Zeka oyunları, sadece IQ seviyenizi ölçmekle kalmaz, aynı zamanda gözlem yeteneğinizin ne kadar keskin olduğunu da test etmenin harika bir yoludur.

Zaman baskısı altında bu tür testleri çözme becerisi, zeka seviyeniz hakkında önemli ipuçları sunabilir.

Şimdi, beyninizi zorlayacak bir zeka sorusuyla karşınızdayız!

Bu bulmacayı çözmek için yalnızca zeka değil, aynı zamanda hızlı düşünme, mantıksal çıkarım yapabilme ve detaylara dikkat etme yeteneğiniz de büyük önem taşıyor.

Zekanızı test etmeye hazır mısınız?

Yukarıdaki görselde 7 adet su şişesi var.

Göreviniz hangi şişenin daha önce dolacağını 20 saniye içinde bulmak.

Başarılı olanlardansanız, tebrikler! IQ'nuzu ve yeteneklerinizi kanıtladınız.

Bulamayanlar üzülmesin, cevabı aşağıda verdik.