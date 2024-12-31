IQ Testi: Sıradaki sayıyı 4 saniyede bulun!

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Hepimiz günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözerken mantıksal düşünme yeteneğimize güveniriz. Peki, bu yeteneğin ne kadar gelişmiş olduğunu hiç merak ettiniz mi? IQ testleri, bireylerin zekalarını ölçmenin ve zihinsel becerilerini geliştirmesinin popüler yollarından biri haline geldi.

Mantıksal düşünceyi geliştiren, desen tanıma kabiliyetini artıran, hafızayı güçlendiren ve analitik becerileri keskinleştiren bu testler, aynı zamanda eğlenceli bir zihin egzersizi sunuyor.

Zeka seviyenizi öğrenmek için bir IQ testi çözerek hemen harekete geçin. Kim bilir, belki de farkında olmadığınız gizli bir dahi yatıyordur.

Aşağıdaki matematik testinde sıradaki sayıyı 5 saniyede bulabilir misiniz?

CEVAP

Yukarıdaki dizi, doğal sayılar olan sayının ve küpünün toplanmasıyla elde edilir.

Öyleyse

2, 2 + ( 2 ) 3'ü takip eder

2 + 8 = 10

Benzer şekilde, eksik sayı şudur:

5 + ( 5 ) 3

5 + 125 = 130