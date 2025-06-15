IQ'nuzu hesaplayın: Hatayı kaç saniyede gördünüz

Haber Merkezi

IQ testleri zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test etmek için basit araçlardır. Bu testler mantıksal ve analitik yeteneklerinizi değerlendirir.

Bugünkü IQ mücadelesinde okuyuculardan resimdeki hatayı 7 saniyede bulmaları isteniyor. Bir dahinin IQ'suna sahip misiniz? Hemen öğrenin!

Bu IQ testi, dikkatinizi ve eleştirel düşünme becerilerinizi test etmenin mükemmel bir yoludur.

Yukarıda paylaşılan resim bulmacası, bir kızın köpeğiyle yürüyüş yaptığı bir dış mekan sahnesini tasvir ediyor. İlk bakışta her şey mükemmel derecede normal görünse de, öyle değil.

Resimde bir hata var ve okuyucuların görevi resimdeki hatayı 7 saniyede bulmak.

Zamanın şimdi başlıyor!

Kaynak: Brightside

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Resimdeki hatayı fark ettiniz mi?

Zaman daralıyor, acele edin.

Resmi dikkatlice tarayın ve resimde sıra dışı bir şey olup olmadığına bakın.

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki hatayı bulabilen kaç kişi var?

Resimdeki hatayı zekaları ve ayrıntılara olan yüksek dikkatleri sayesinde bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Yapamayanlar çözümü aşağıya kaydırarak bulabilirler.

Resimdeki hata, ağaçta bir kaplumbağanın görülmesidir; bu mümkün değildir çünkü kaplumbağalar karada yaşarlar.