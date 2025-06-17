İran'ın son kozu: İsrail'i yok edebilir! Hürremşehr füzesi hakkında bilgiler...

Haber Merkezi

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı füze saldırıları, 13 Haziran'dan beri devam ediyor.

Yapılan bazı değerlendirmeler İran'ın elinde yaklaşık 2 bin civarında balistik füze bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bu durum, çatışmaların uzaması halinde İran'ın İsrail'e karşı uzun soluklu bir misilleme yapabileceğine işaret ediyor.

İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Muhsin Rızai'nin "Henüz tüm imkânlarımızı kullanmadık" diyerek Tahran’ın gizli taktik ve silahlarına işaret ettiği eski açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Söz konusu açıklamalarda ima edilen gizli silahın, İran'ın balistik füze programındaki Hürremşehr füzesi olup olmadığı tartışılıyor.

İşte Hürremşehr füzesi hakkında merak edilenler...

HÜRREMŞEHR FÜZESİ NEDİR

Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füze karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip.

Sıvı yakıtlı balistik füze Hürremşehr, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

İran'ın bugüne kadar geliştirdiği taktik ve kısa menzilli füzelere kıyasla daha geniş çaplı bir yıkım kapasitesi sunuyor.

Hüremmşehr'in İran'ın İsrail'e karşı sahip olduğu en caydırıcı kozlardan biri olduğu değerlendiriliyor.