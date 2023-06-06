İshal ve kabız yüzünden meyve yiyemiyorsanız... İşte çaresi! Meyve yemeyi çok seviyor ama "bana dokunuyor", "tuvaletten çıkamıyorum", "ishal yapıyor", "kabız oluyorum" gibi şikayetleriniz var ise, doğru yeme şekliyle bunlardan kurtulabilirsiniz. Meyvelerin bağırsaklarınızı bozma nedeni, tüketme şeklinizden kaynaklanıyor. Peki ne yapmalısınız? Sizler için araştırdık.

Meyve tüketmek vücudumuzun sağlığı, vitaminler ve mineralller açısından oldukça kıymetlidir. Özellikle yaz aylarında çok daha fazla sıvı kaybederiz ve bu meyveler ile telafi edilebilir.

Her insan meyveyi rahatlıkla tüketemiyor olabilir. Bazı meyveler, sindirim sistemini etkileyici özelliklere sahiptir. İshal, kabızlık, şişkinlik gibi rahatsızlıklar görülebilir.

Meyve yemek için can atıyor ama sonrasını düşünüp uzak duruyorsanız, artık çekinmeyin.

İşte en doğru tüketme şeklini açıklıyoruz.

Aç karnına deneyin

Hepimiz meyve yemenin sadece meyve almak, kesmek ve ağzımıza atmak olduğunu düşünürüz.

Düşündüğün kadar kolay değil. Meyveleri nasıl ve ne zaman yiyeceğinizi bilmek önemlidir.

Meyveleri aç karnına yerseniz, sindirim sisteminizi değiştirmeyecektir.

Meyvenin midedeki yiyeceklerle ve sindirim sıvılarıyla temas ettiği anda tüm yiyecek kütlesi bozulmaya başlar. Meyve, diğer yiyeceklerin çürümesiyle karışır ve gaz üretir ve dolayısıyla şişkinlik yapar. Eğer aç karnına tüketirseniz, bu sorunlarla karşılaşmayacaksınız.