4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 4-5 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

TV8,5 kanalının 4-5 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programı açıklandı.

Futbol ile ilgilenenler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 4 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte maç takvimi...

4 Mayıs Cumartesi

21:00 Al Nassr - Al Wehda

5 Mayıs Pazar

13:15 PSV - Sparta Rotterdam

15:30 Volendam - Ajax

17:45 AZ Alkmaar - Twente