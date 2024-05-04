4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı

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TV8,5 kanalının 4-5 Mayıs tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programı açıklandı.
Futbol ile ilgilenenler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.
TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 4 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte maç takvimi...
4 Mayıs Cumartesi
21:00 Al Nassr - Al Wehda
5 Mayıs Pazar
13:15 PSV - Sparta Rotterdam
15:30 Volendam - Ajax
17:45 AZ Alkmaar - Twente