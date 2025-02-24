Isı mühendisleri açıkladı! İşte kombinin en randımanlı derecesi: Hem ısının, hem kazıklanmayın...

Yağmur Uçar

Soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte, pek çok kişi kombiyi en uygun ayarda çalıştırarak hem ısınmayı hem de tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Peki, evinizin kış aylarında ideal bir sıcaklıkta olması için kombi kaç dereceye ayarlanmalı?

Kombi ayarları konusunda en doğru sıcaklık değerini belirlemek için evdeki farklı odaların ısı ihtiyacına göre bir ayarlama yapılması gerekiyor.

İşte uzmanların önerdiği en konforlu ve ekonomik kombi derecesi ayarları…

ODALARA GÖRE FARKLI

Isı mühendisliği konfor şartlarına göre evin her bir odası için önerilen sıcaklık dereceleri farklı olabiliyor.

Örneğin, oturma odası için ideal sıcaklık 20°C civarında iken, yatak odası gibi daha az kullanılan alanlar için bu derece daha düşük olabilir.

20°C’lik bir oda sıcaklığı hedefliyorsanız, kombiyi 40-60°C arasında çalıştırmanız önerilir.

Kış günlerinde, kombi ayarının 65-70°C seviyelerine çıkarılması gerekebilir.