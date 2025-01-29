İşiniz bitince mutlaka çıkarın! O cihazlar durduğu yerde faturayı katlıyor

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Birçok elektronik cihaz kullanım sırasında elektriğe takılıyorken çoğu öylece prizde unutulur. Ancak yapılan bu hata elektrik tüketimini arttıran en önemli unsurların başında yer alır.

Gereksiz enerji tüketimine sebep olan cihazlar, elektrik faturanızın kabarmasına sebep olur. Hemen her evde bulunan o cihazlar ise tahmin edilenden daha fazla enerji tükettiğinden prizde unutmak meğer faturanın katlanmasındaki en büyük sebeplerdenmiş.

Sizde o cihazları işiniz bittikten sonra prizden çekerek gereksiz enerji tüketiminin önüne geçerek elektrik faturanızdan tasarruf edin.

SAKIN PRİZDE BIRAKMAYIN

Günlük hayatın neredeyse büyük bir parçası haline gelen bilgisayarlar, bekleme modunda bile enerji tüketmeye devam eden cihazlar arasında yer alıyormuş.

Şarjı bittiği esnada prize takılan bilgisayarlar meğer uzun süre kullanılmasa bile enerji tüketmeye devam ediyormuş. Bu nedenle bilgisayarınız yeteri kadar şarj olduğunda veya işiniz bittiğinde fişten çekmeniz önemli ölçüde enerji israfını önlüyormuş.

Nerdeyse her evde baş köşede yer alan oyun konsolları, her ne kadar güç tasarrufu modlarıyla donatılmış olsa da enerji tüketmeye devam eden cihazlar arasında yer alır.

Araştırmalar, oyun konsollarının toplam enerji tüketiminin %6’sına kadar katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor. Kullanılmadığı durumlarda konsolun tamamen kapatılması veya fişinin çekilmesi, hem enerji tasarrufu yapmanızı hem de faturalarınızı düşmesinde önemli bir yere sahiptir.