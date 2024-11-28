Isınmanın en iyi yolu: Ne doğalgaz ne eski soba… Bir kez kullanan vazgeçemiyor

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Kayseri'de sobacılık yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba taleplerinin arttığını belirtti.

Karabaşoğlu, bu yılın en çok tercih edilen soba modellerinin başında önü şömineli siyah renkli sobaların geldiğini söyledi.

Soğuk hava koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, Kayseri’de soba satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Özellikle, şömine görünümüyle dikkat çeken ve yemek pişirme imkanı sunan sobaların, halk arasında büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Karabaşoğlu, soba seçiminde estetik ve fonksiyonelliği birleştiren bu modellerin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

FİYATI 4 İLA 5 BİN LİRA ARASINDA

Yeni modellerin rağbet görmesinin sebeplerinden bahseden Karabaşoğlu, “Bu yıl insanlar, hem estetik hem de işlevsel olarak şömineli sobalara yöneldi. Bu sobalar, hem ısınmayı sağlıyor hem de ateşi izleme keyfi sunuyor. Şömineli sobalar, 4 bin ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Diğer modeller ise daha uygun fiyatlı olup, 2 bin 500 TL'den başlıyor” dedi.

En fazla tercih edilen modeli, “Siyah, estetik açıdan daha şık ve modern bir görünüm sağlıyor. Şu an için siyah önü şömineli sobalarımız daha fazla tercih ediliyor.” sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: İHA