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İSKİ açıkladı: 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 30 Mayıs 2025 itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları...