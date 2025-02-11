İSKİ baraj doluluk oranı 11 Şubat 2025: İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?

Hüseyin Topuz

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Son günlerdeki yağışların ardından barajlardaki su miktarları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının 11 Şubat Salı günü itibariyle %56.99 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

11 Şubat 2025 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Elmalı : % 94.12

- Kazandere : % 79.78

- Ömerli : % 61.78

- Terkos : % 58.55

- Pabuçdere : % 53.95

- Darlık : % 53.42

- Büyükçekmece : % 51.79

- Istrancalar : % 45.31

- Sazlıdere : % 44.47

- Alibeyköy : % 40.78