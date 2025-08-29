İSKİ duyurdu: 29 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 29 Ağustos 2025 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..