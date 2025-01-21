İSKİ duyurdu! İstanbul'daki barajların yüzde kaçı dolu? 21 Ocak 2025 baraj doluluk oranları...
Hüseyin Topuz

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşmaya devam ediyor.

21 Ocak 2025 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk seviyesi gündeme geldi.

Vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul'daki barajların yüzde kaç dolu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle % 52.01 olduğu açıklandı.

Barajların doluluk oranları

21 Ocak 2025 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Istrancalar : % 92.38

- Kazandere : % 89.61

- Elmalı : % 84.05

- Terkos : % 57.37

- Ömerli : % 54.48

- Pabuçdere : % 50.32

- Büyükçekmece : % 48.06

- Darlık : % 46.13

- Sazlıdere : % 41.85

- Alibeyköy : % 38.89

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Hüseyin Topuz
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