İSKİ PAYLAŞTI! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 11 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 42.14 olduğu açıklandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 1 haftada %1,14 azalma gösterdi. Barajlardaki doluluk oranı, 2022 yılının Temmuz ayında %71,77 olarak ölçülmüştü.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 11 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

11 Temmuz 2023 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 74.06

- Darlık : % 58.30

- Istrancalar : % 34.72

- Elmalı : % 33.81

- Terkos : % 32.28

- Sazlıdere : % 26.2

- Büyükçekmece : % 24.38

- Alibeyköy : % 23.73

- Kazandere : % 6.18

- Pabuçdere : % 4.47