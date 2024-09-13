İslama en uygun yaşayan ülkeler listelendi! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı...

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran asıllı akademisyen Hüseyin Askari'nin kurduğu İslamilik Vakfı tarafından 2015 yılından beri yürütülen çalışmalarla birlikte İslama en uygun yaşayan ülkeler belli oldu.
Söz konusu endeks, çeşitli ülkelerin İslam'ın insani, sosyal, ekonomik ve yönetişim öğretilerini yansıtıp yansıtmadığını; başka bir deyişle onların “İslamilik” derecesini ölçmeyi amacıyla yapılan çalışmada ülkelerin sıralandı.
2022 yılında yapılan İslamilik Endeksi’ne göre listelenen ülkeler arasında zirveye yerleşen ülke şaşırırken bakın Türkiye bu sırlamada kaçıncı sırada yer aldı.
İŞTE İSLAMA EN UYGUN YAŞAYAN ÜLKELER...
1- Danimarka
2- İrlanda
3- Hollanda
4- İsveç
5- İzlanda
6- İsviçre
7-Norveç
8- Finlandiya
9- Yeni Zellanda
10- Almanya
100- Türkiye
Kaynak: http://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2022/