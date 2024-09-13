İslama en uygun yaşayan ülkeler listelendi! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı... Ülkelerin değerlerinin İslami kriterlere ne derece uyduğunu ölçen 'İslamilik Endeksi' sıralaması dikkat çekti. Bakın İslami kriterlere en uygun yaşayan ülkeler hangileriymiş.

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran asıllı akademisyen Hüseyin Askari'nin kurduğu İslamilik Vakfı tarafından 2015 yılından beri yürütülen çalışmalarla birlikte İslama en uygun yaşayan ülkeler belli oldu.

Söz konusu endeks, çeşitli ülkelerin İslam'ın insani, sosyal, ekonomik ve yönetişim öğretilerini yansıtıp yansıtmadığını; başka bir deyişle onların “İslamilik” derecesini ölçmeyi amacıyla yapılan çalışmada ülkelerin sıralandı.

2022 yılında yapılan İslamilik Endeksi’ne göre listelenen ülkeler arasında zirveye yerleşen ülke şaşırırken bakın Türkiye bu sırlamada kaçıncı sırada yer aldı.

İŞTE İSLAMA EN UYGUN YAŞAYAN ÜLKELER...

1- Danimarka

2- İrlanda

3- Hollanda

4- İsveç

5- İzlanda

6- İsviçre

7-Norveç

8- Finlandiya

9- Yeni Zellanda

10- Almanya

100- Türkiye

Kaynak: http://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2022/