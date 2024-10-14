İsrail konuşlandırmıştı: THAAD füzesi nedir? THAAD füzenin menzili ne kadar?

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Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füzesi, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor.

ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD sisteminin konuşlandırdığını açıklamasının ardından, THAAD füzesinin ne olduğu, menzili ve özellikleri araştırılmaya başladı.

İsrail ordusu tarafından konuşlandırılan THAAD füzesi konusundaki araştırmalar hız kazanmaya başladı. Peki, THAAD füzesi nedir, menzili ne kadar?

THAAD FÜZESİ NEDİR?

THAAD füzesi, kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir.

Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri KMBF'ler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir.

THAAD FÜZESİ MENZİLİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD), kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri, terminal safhasında (iniş veya yeniden giriş) vurmak için tasarlanmış bir Amerikan anti-balistik füze savunma sistemidir. THAAD, yaklaşan füzeyi vurmak için savaş başlığı taşımak yerine çarpma anındaki kinetik enerjisini kullanır.

THAAD füzesi, menzil olarak sadece 200 kilometrede etkili, ancak 150 kilometre irtifa değeriyle çok az anti-balistik füzenin sahip olduğu bir kabiliyete sahip ve menzili 3 bin kilometre olan balistik füzelere (kısa menzilli balistik füze [SRBM]+orta menzilli balistik füze [MRBM]) karşı da etkilidir.