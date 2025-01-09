İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2025 işsizlik maaşı başvuru şartları neler?

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İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından işsiz kalan sigortalı çalışanlara destek olması adına işsizlik maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler ise, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanarak yapılıyor.

Binlerce kişinin yaralandığı işsizlik maaşı başvuruları da arama motorları üzerinden yapılan araştırmaların başında yer alıyor. Peki, işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2025 işsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ya da en yakın İŞKUR şubesine şahsen gidilerek yapılabilir. Online başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı temel koşulların sağlanması gerekiyor: