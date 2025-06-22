İstanbul, Ankara, İzmir… Bu kez sert geliyor: Gölge bile yetmeyecek

Yaz mevsimi tam anlamıyla etkisini göstermeye hazırlanıyor.
Meteoroloji kaynaklarından gelen son bilgilere göre, yeni haftayla birlikte Türkiye, yeni bir Afrika sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara’da sıcaklıklar zirve yapacak.
41 DERECELERE ÇIKACAK
Hava Forum, yeni haftada Afrika sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını duyurdu.
Sıcaklıkların İstanbul'da 36, İzmir'de 41, Ankara'da 35 derecelere çıkacağını belirten Hava Forum, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
“Sert Afrika isteyenlere müjdeler olsun! Nerede kaldı bu Afrikalı yaz diyenlere selamlar olsun... Yeni haftada Afrika üzerinden sıcak hava dalgası gelecek. İstanbul 36, İzmir 41, Ankara 35 derecelere ulaşacak. Kavrulacağız…”