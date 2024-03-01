İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa… Cumartesi gökten boşalacak; Sakın bunları yapmayın

Son günlerde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, büyük şehirlerde soğuk havanın etkisi iyiden iyiye hissedilmeye başlandı.
Ancak, meteorolojik kaynaklardan gelen flaş bir uyarıyla durum değişti.
Özellikle Cumartesi günü plan yapanların hayalleri suya düşecek. Meteoroloji uzmanları, yeni bir hava olayına dikkat çekti.
Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve çevresini etkileyecek olan bu hava olayı sırasında, yapılmaması gerekenleri sıraladı.
Cumartesi sert bir giriş yapacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Cumartesi günü İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre illerde çamur yağmuru geleceğini duyurdu. Dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle sıraladı:
"Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp öyle yiyin..."