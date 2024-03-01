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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa… Cumartesi gökten boşalacak; Sakın bunları yapmayın

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa… Cumartesi gökten boşalacak; Sakın bunları yapmayın Sıcak havalardan bunalanların tam yüzü gülecekti ki, meteoroloji uzmanı yeni bir hava olayını duyurdu. Bu kez Afrika'dan geliyor. Cumartesi giriş yapacak, İstanbul, Ankara, İzmir ve çevresini esir alacak...