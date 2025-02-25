İstanbul boğazını istila ettiler: On binlercesi sahil kıyılarını kapladı

Haber Merkezi

İstanbul’un en işlek sahil şeritlerinde yaşanan durum balıkçıları isyan ettirdi. Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde on binlerce deniz anasının kıyıya yakın bir şekilde bulunmaları şaşkına çevirdi.

İstanbul Boğazı’nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaşarak büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Adeta sahil şeridini ele geçiren denizanaları balıkçıların isyan etmelerine neden oldular.

HEM ÇÖP HEM DENİZANASI

Denizin kirliliğinden şikayetçi olan balıkçılar kirlilik nedeniyle balıkların gelmediklerini vurgularken son zamanlarda yaşanan denizanası istilası nedeniyle balık tutmanın iyice zorlaştığını dile getirdiler.

Denizanalarının kapladığı sahil şeridinin bir an önce temizlenmesini isteyen balıkçılar denizanası sorununun da çözülmesi için çağrıda bulundular.