İstanbul deprem toplanma alanları nerede? İşte güvenli bölgeler...

Hüseyin Topuz

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında, vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında 'Deprem toplanma alanları nerelerdir' sorusu geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası afet durumlarında halkın güvenle toplanabileceği alanları kent genelinde belirledi.

Vatandaşların güvenli şekilde toplanabilmesi için belirlenen Deprem Toplanma Alanları, İstanbul genelinde her ilçede bulunuyor.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İstanbul genelinde yaklaşık 3.000 toplanma alanı mevcut.

Bu noktalar seçilirken, ulaşım kolaylığı, altyapı imkanları (elektrik, su, kanalizasyon) ve çevresel özellikler gibi kriterler dikkate alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Haritası portalında (https://sehirharitasi.ibb.gov.tr), bu alanlar farklı renklerle gösteriliyor: toplanma alanları yeşil, kapalı barınma alanları mavi, açık barınma alanları ise turuncu renkle işaretlenmiş durumda.

Ayrıca vatandaşlar, E-Devlet sistemi üzerinden ikamet adreslerine en yakın toplanma alanını da kolaylıkla öğrenebiliyor.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde öne çıkan toplanma noktaları arasında şu noktalar yer alıyor;

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi, Özgürlük Parkı

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı, Maçka Demokrasi Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili, Botanik Parkı

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı

Fatih: Gülhane