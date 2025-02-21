İstanbul elektrik kesintisi: 21 Şubat 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 21 Şubat 2025 Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, Cuma günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..