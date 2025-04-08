İstanbul elektrik kesintisi! 8 Nisan 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi

Hüseyin Topuz
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Nisan 2025 Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 8 Nisan 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..