İstanbul Havalimanı’nda flaş değişiklik! Artık ücretsiz oluyor…

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nı kullanan milyonlarca yolucuyu sevindirecek yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda o hizmetin artık ücretsiz olduğunu ve geliştirilmeye devam edeceğini belirten Ekşi, yolcuların mağduriyet yaşamasını önlemek için alınan bu karar sonucunda o hizmet ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

ARTIK TAMAMENN ÜCRETSİZ!

Türkiye’nin en aktif kullanılan havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı’nda artık internet hizmeti tüm yolcular için ücretsiz olacak.

Sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlamasını sosyal medya hesabından duyuran Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaşımında, "'TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.