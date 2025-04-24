İstanbul için yeni tarih! Artçı depremler ne zaman bitecek? İşte tahminler...

Yağmur Uçar

İstanbul'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrası vatandaşların endişeleri devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ilk depremin büyüklüğü 3.9, Kandilli tarafından yapılan açıklamada ise 4.0 olarak duyuruldu. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem daha oldu.

12.49'daki kinci depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı.

Sonrasında ise 200'den fazla artçı deprem yaşandı.

Vatandaşlar evlerine girmeye korkuyor, artçı depremler hissedilmeye devam ediyor.

Peki, artçı depremler ne kadar sürecek ve ne zaman bitecek? İşte konuşulan tarih...

İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, artçı depremlere ilişkin konuştu.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların birkaç ay daha sürebileceğini aktaran Akgün, şu anda daha büyük bir depremin olup olmayacağına ilişkin net teknik değerlendirme yapılamayacağını belirtti.

AFAD'ın açıklamasına göre İstanbul depreminin artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecek.

Uzmanlar ise yaklaşık 2 ay artçıların sürebileceği konusunda hemfikir görünüyor.