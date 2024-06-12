İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa... Cuma gecesi olanlar olacak, Cumartesi herkes böyle uyanacak

Haziran ayının başından beri Türkiye’yi kavuran sıcaklar nihayet son buluyor.
Meteoroloji’den gelen güzel haberle birlikte özellikle İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Bilecik’te yaşayanlar derin bir nefes alacak.
Cuma gecesi itibarıyla Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, tüm bölgede hissedilecek.
Cumartesi sabahı serin bir havaya uyanacak olan vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri ferahlığa kavuşacak.
11-12 derece birden düşecek
Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmara Bölgesi'ne müjdeyi verdi.
Paylaşımında, “Müjde! Müjde! Müjde! Cuma gecesi Balkanlar üzerinden yurdumuza serin hava geliyor. Özellikle Marmara'da 24 saatte 11-12 derece birden düşüş bekliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz...” sözlerine yer verdi.