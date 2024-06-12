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İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa... Cuma gecesi olanlar olacak, Cumartesi herkes böyle uyanacak

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa... Cuma gecesi olanlar olacak, Cumartesi herkes böyle uyanacak Meteoroloji kaynakları müjdeyi verdi. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar cuma gecesi büyük bir nefes alacak. Hafta sonu devam edecek.