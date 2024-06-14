İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli… Acımadı, kapıya dayandı! Gökten yağmur değil o yağacak…

Tüm Türkiye sıcak havadan bu akşam kurtuluyor. Afrika sıcakları yerini Balkanların serin havasına bırakıyor.
Ancak Balkanlardaki serin hava eli boş gelmiyor. Türkiye'nin sınırında dolu ve yağmur etkisini gösterdi.
Uzmanlardan uyarı geldi. İstanbul ve çevresi de risk altında. Bakın yağmur yerine ne geliyor...
Herkes tedbirini alsın
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından Balkanlardan yurdumuza giriş yapan serin havayı duyurdu.
Ancak bu serin hava beraberinde downburst, dolu ve yağmuru beraberinde getiriyor.
İstanbul'un da risk altında olduğunu belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Balkanlar yurda giriş yapıyor. Afrika'da bir telaş var. Çünkü birkaç saate Balkanlar Afrika'yı kovalayacak. Sınırımızın biraz ilerisinde ortalık karışık. Dolu, yağmur, downburst ne ararsanız var. Gelişmeleri takip ediyoruz."