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İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli… Acımadı, kapıya dayandı! Gökten yağmur değil o yağacak…

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli… Acımadı, kapıya dayandı! Gökten yağmur değil o yağacak… Balkanlar acımıyor, resmen ülkemize giriş yapıyor. Sınırı yerle bir etti. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve çevresi hazırlıklı olsun. Çünkü yağmur yerine bakı ne yağacak...