İstanbul’a 3 saat uzaklıkta! Türkiye'nin en güzel köyü: Bir kez giden her yıl gidiyor

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Doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Balıkesir, birbirinden güzel köyleriyle turistlerin gözdesi haline geldi.

Yeşil ve mavinin her tonunun bir araya geldiği bu köylerde huzur ve doğa iç içe! Her yıl özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bu köyler, şehrin stresinden kaçmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri oluyor.

Balıkesir’in en güzel köylerinden biri olan bu köye gelenler, doğanın ve kültürel mirasın iç içe geçtiği bu yeri terk etmek istemiyor.

Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve huzurlu bir yaşam sunan köyler, her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

GİDEN DÖNMEK İSTEMİYOR

Yiğitler Köyü, Balıkesir’in doğa harikası olarak öne çıkarken her yaştan ziyaretçinin favori durağı haline geldi.

Tarihi yapıları, yemyeşil doğası ve misafirperver insanları ile turistlerin ilgisini çeken köy, adeta huzurun adresi. Bu köye gelen herkesin kalbinde iz bırakan Yiğitler Köyü, “burada yaşanır” dedirtiyor.

BALIKESİR’İN EN ÇOK SEVİLEN KÖYLERİ

1. Avşa Adası

2. Yiğitler Köyü

3. Ayvalık

4. Sarımsaklı

5. Cunda Adası

6. Ören