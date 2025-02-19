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İstanbul'a Müjde: 4 Günlük Tatil Geliyor...

İstanbul'a Müjde: 4 Günlük Tatil Geliyor... İstanbul'da okulların perşembe günü tedbiren, cuma günü ise hava durumundan dolayı tatil ilan edilmesi için gözler Valilik'te...